Nacional apresenta plantel de 27 futebolistas que inclui oito reforços

O Nacional, prestes a iniciar a terceira temporada consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, apresentou-se hoje ao público com um plantel composto por 27 jogadores, oito dos quais reforços.

Agora treinado por João Gião, ex-Sporting B, o emblema 'alvinegro' já assegurou as contratações de Renato Marín (ex-Paris Saint-Germain, França), João Gonçalves (ex-Universitatea Craiova, Roménia), (Wesley Andrade, ex-Avaí, Brasil), Daniel de la Cruz (ex-LDU Quito, Equador), Danel Dongmo (ex-Petrolul Ploiesti, Roménia), Mateus Iseppe (ex-Atlético Mineiro, Brasil) e Stavros Gavriel (ex-Zulte Waregem, Bélgica).

O Nacional defronta hoje o Marítimo, em partida de cariz particular referente ao Troféu Autonomia, no recinto dos 'verde-rubros', a partir das 21:00.

A recuperar de um problema físico, o avançado Jesus Ramirez é a principal 'baixa' do Nacional, sendo que a prioridade do departamento clínico do clube passa por recuperar o jogador para a estreia no campeonato, frente ao Santa Clara, em 10 de agosto.

Plantel provisório do Nacional para 2026/27:

- Guarda-redes: Renato Marín (ex-PSG, Fra), João Gonçalves (ex-Universitatea Craoiva, Rom) e Kevyn Freitas.

- Defesas: Wesley Andrade (Avaí, Bra), Daniel de la Cruz (LDU Quito, Equ), Zé Vítor, Ulisses, Ivanildo Fernandes, Léo Santos, Francisco Gonçalves e José Gomes.

- Médios: Matheus Dias, Danel Dongmo (FC Petrolul Ploiesti, Rom), Laabidi, Igor Liziero, Filipe Soares, Joel Silva, Daniel Júnior, Miguel Baeza, Deivison Souza, Martim Watts e Mateus Iseppe (ex-Atlético Mineiro, Bra).

- Avançados: Markus Jensen (ex-Odense, Din), Stavros Gavriel (ex-Zulte Waregem, Bel), Mootaz Nourani, Pablo Ruan e Jesus Ramirez.

TR: João Gião.