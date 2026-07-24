Termina hoje segunda fase dos exames nacionais

A segunda fase dos exames nacionais termina hoje, mas os alunos do ensino secundário terão, em setembro, outra oportunidade melhorar as notas, numa época especial criada na sequência dos problemas registados na classificação dos exames da primeira fase.

O último dia da segunda fase arranca às 09:30 com as provas de Desenho A, Física e Química A e Geografia, seguindo-se Inglês às 14:00, não tendo sido divulgado o número de inscritos.

Física e Química A e Geografia foram duas das quatro disciplinas em que o Júri Nacional de Exames (JNE) identificou erros na parametrização das matrizes de classificação da primeira fase, obrigando à reclassificação de milhares de provas após a divulgação das pautas.

Na sequência da reclassificação, 4.253 alunos viram a classificação de Geografia aumentar, enquanto 73 obtiveram uma nota inferior. Em Física e Química A, 10.294 alunos melhoraram a classificação e 1.025 ficaram com uma nota mais baixa.

Além da segunda fase, os alunos dos 11.º e 12.º anos terão mais uma oportunidade para melhorar os resultados nos exames nacionais, durante uma época especial que vai decorrer entre 03 e 08 de setembro.

A época especial foi anunciada na sequência dos problemas com o processo de digitalização dos quase 300 mil exames realizados na primeira fase, que levaram a que muitos alunos não tivessem acesso atempado às suas notas.

As inscrições para fazer os exames na época especial decorrem entre 27 e 31 de julho e está aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, incluindo aqueles que as realizaram esta semana.

Para os alunos que realizem exames na segunda fase e na época especial, será considerada a melhor classificação obtida, sendo a prova realizada em setembro equiparada, para todos os efeitos, à segunda fase.

A segunda fase dos exames nacionais estava inicialmente agendada para decorrer entre 16 e 22 de julho, mas foi adiada devido às falhas técnicas que obrigaram ao adiamento da segunda fase e atrasaram também a divulgação das classificações, conhecidas em 07 de agosto.

Apesar dos problemas reconhecidos pelo ministro Fernando Alexandre, o Governo manteve os calendários da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, mas a abertura de uma época especial obrigou a adiar a segunda fase do concurso.

A segunda fase do concurso decorrerá entre 24 de agosto e 20 de setembro, em vez de terminar em 02 de setembro, como inicialmente previsto.