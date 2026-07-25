Quase 20 mil alunos inscritos no ensino superior nos primeiros cinco dias

Nos primeiros cinco dias da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público inscreveram-se 19.986 alunos, menos que os 28.809 no mesmo período de tempo no ano passado.

De acordo com Direção Geral do Ensino Superior, no sexta-feira, 5.795 alunos apresentaram a sua candidatura.

A primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior está a decorrer após problemas relacionados com os exames nacionais do secundário, com muitos alunos a terem tido dificuldade em saber as notas devido às falhas na classificação digital.

A época da 1.ª fase de exames foi marcada por polémicas na classificação das provas, com casos em que as notas foram alteradas por falhas do processo ou com a afixação de pautas com erros que originaram classificações em suspenso ou incorretas, como admitiu no início da semana o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

Sem classificação atribuída, as escolas não puderam passar a "Ficha ENES" (Exames Nacionais do Ensino Secundário), o documento necessário para a candidatura ao ensino superior que contém informação sobre as provas de ingresso válidas, bem como sobre a conclusão e classificação do ensino secundário.

Este ano, o primeiro dia candidatura deixou de ser o que regista o mais alto número de inscrições, para ser o que apresenta menos inscritos até agora: Apenas 304 alunos entregaram o processo, quando em 2025 rondaram os 10.200.

Pela primeira vez este ano, os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital.

O concurso nacional de acesso ao ensino superior tem este ano, para o próximo ano letivo nas universidades e institutos politécnicos, 56.790 vagas (mais 834 face ao ano passado) através do regime geral de acesso. A 1.ª fase decorre até 06 de agosto.