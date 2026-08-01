Nacional apresenta nova camisola para a época 2026/2027

A poucas horas do Troféu Autonomia, o Nacional acaba de apresentar a sua nova camisola para a temporada 2026/2027. "Há histórias que não se escrevem apenas com palavras. Escrevem-se com dedicação, identidade e paixão. A camisola principal do Clube Desportivo Nacional para a época 2026/2027 é a expressão maior desses valores, unindo a herança alvinegra à ambição de continuar a construir o futuro", dá conta o clube no seu site oficial.

"Em parceria com a marca italiana Kappa, o Nacional apresenta um equipamento que honra a sua essência. O tradicional listado preto e branco, imagem de marca do Clube ao longo de gerações, mantém-se como protagonista de um design elegante e intemporal, reforçando o orgulho de representar um emblema com mais de um século de história".

O Nacional sublinha ainda: "Como elemento distintivo desta nova época, surgem apontamentos em amarelo, uma cor carregada de simbolismo. Presente no emblema do Clube, na bandeira da Região Autónoma da Madeira e na bandeira da cidade do Funchal, o amarelo representa a ligação inquebrável entre o Nacional, a sua terra e as suas gentes. Um detalhe que reforça o sentimento de pertença e presta homenagem às raízes que fazem do Clube uma referência do desporto madeirense e português".

Os alvinegros informam que a nova camisola já está à venda nas loja física da Nacional Store e na loja on-line.

A partir das 21 horas deste sábado o Nacional defronta o Marítimo nos Barreiros em jogo do Troféu Autonomia.