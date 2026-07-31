Quinta da Caldeira lança programa que alia literacia e contacto com a natureza

A Quinta da Caldeira vai dar início, a 1 de Agosto, ao programa “Brinca e Lê na Quinta – Versão Intensiva”, uma iniciativa dirigida a crianças entre os 5 e os 7 anos que pretende promover competências de linguagem, leitura e escrita através de actividades desenvolvidas em contacto com a natureza.

Segundo informação divulgada pela organização, o projecto resulta de uma parceria entre a Quinta da Caldeira e o CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil e decorrerá ao longo de seis sessões intensivas, entre as 10 e as 12 horas.

A iniciativa pretende trabalhar os pré-requisitos da leitura e da escrita através de actividades lúdicas, motoras e sensoriais, aproveitando as potencialidades educativas do contacto directo com a natureza.

De acordo com os promotores, o programa conjuga uma abordagem estruturada de desenvolvimento da linguagem e da literacia emergente com princípios da pedagogia da natureza, que valoriza os benefícios do meio natural no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor das crianças.

As sessões serão dinamizadas pela terapeuta da fala Patrícia Jerónimo, recorrendo a estratégias baseadas na evidência científica e a experiências práticas adaptadas à faixa etária dos participantes.

Ainda segundo a organização, a iniciativa procura proporcionar contextos de aprendizagem fora da sala de aula tradicional, promovendo a curiosidade, a criatividade, a atenção e a motivação para aprender através da exploração do espaço natural da Quinta da Caldeira.