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Acidente entre moto e carro na VR1 no Caniço

Motociclista de 30 anos sofreu ferimentos ligeiros

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Uma colisão entre uma mota e um carro condicionou esta manhã a circulação na Via Rápida (VR1), no sublanço entre a Cancela e o Caniço.

O acidente ocorreu ao km 25,5, no sentido Machico – Ribeira Brava, provocando congestionamento numa extensão de cerca de um quilómetro.

O único ferido foi o condutor da mota, um homem de 30 anos, que sofreu escoriações e foi considerado ferido ligeiro.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e encaminhada para o hospital para avaliação.

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