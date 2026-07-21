Dois bombeiros franceses morrem no combate a incêndio perto de Bordéus

Pelo menos dois bombeiros morreram enquanto combatiam um incêndio perto de Bordéus, no sudoeste de França, anunciou hoje o ministro do Interior francês.

"Acabei de saber que dois bombeiros faleceram ao combater um incêndio em Mérignac, na Gironda, um incêndio num edifício", disse Laurent Nuñez, sem dar mais pormenores, durante o período de perguntas ao Governo no parlamento francês.

A França conta com um número global de cerca de 250.000 bombeiros. Destes, 200.900 são bombeiros voluntários, cerca de 44.300 são bombeiros profissionais e 13.370 são militares (em Paris e Marselha).

Na segunda-feira, o Governo francês elevou para "um pouco menos" de 40.000 hectares a área ardida desde o início do ano, um "número bastante superior" ao período homólogo de 2025.

Até ao momento, pelo menos 111 pessoas foram detidas por suspeitas de estarem envolvidas nos incêndios.

O serviço nacional de meteorologia Météo-France colocou 27 dos 96 departamentos do país em risco elevado de incêndios florestais e seis em alerta laranja (o segundo mais grave numa escala de quatro) devido às altas temperaturas.

"Estamos numa situação um pouco excecional, com uma seca extremamente grave, (...) uma vegetação abundante devido às chuvas do final de 2025 e, muitas vezes, ventos fortes, o que faz com que, em muitos cenários, tudo seja bastante inflamável e os incêndios se propaguem muito rapidamente", referiu o ministro do Interior aos jornalistas na segunda-feira.