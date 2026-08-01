João Rodrigues reforça liderança nas duas rodas motrizes

João Rodrigues consolidou a liderança entre os concorrentes das duas rodas motrizes durante a manhã deste sábado no Rali da Madeira. Ao volante de um Peugeot 208 Rally4, o piloto aumentou para 18,5 segundos a vantagem sobre o açoriano Pedro Câmara, que ocupa a segunda posição da categoria.

O madeirense Sandro Teixeira foi o piloto que venceu mais classificativas durante a manhã, desempenho que lhe permitiu subir ao terceiro lugar entre os concorrentes de tracção dianteira.

O lote dos cinco primeiros classificados fica completo com Martim Nunes e Hélder Miranda, todos aos comandos de Peugeot 208 Rally4.