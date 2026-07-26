Voluntários deixam alerta para lixo deixado na Vereda do Larano

Um grupo de 11 voluntários, composto por madeirenses e residentes estrangeiros, realizou este sábado uma acção de limpeza na Vereda do Larano, numa iniciativa que pretende alertar para a crescente acumulação de lixo nos trilhos pedestres da Madeira.

A acção foi liderada pelo guia de caminhadas Paulo, da Teles Mountain Guide Madeira, e permitiu recolher diversos resíduos deixados ao longo do percurso, com destaque para papel higiénico, um problema que, segundo os participantes, se tem tornado cada vez mais frequente nas levadas, veredas e outros percursos pedestres da Região.

Os voluntários sublinham que as imagens recolhidas durante a iniciativa reflectem uma realidade que se repete em muitos dos trilhos mais procurados por residentes e turistas. Além do papel higiénico, são também encontrados regularmente beatas de cigarro e outros resíduos abandonados na natureza.

Os participantes e vários residentes apelam ao Governo Regional e às câmaras municipais para que promovam uma campanha pública de sensibilização dirigida aos utilizadores dos trilhos. O objectivo é reforçar a mensagem de que todos os resíduos levados para a montanha devem regressar com quem os transporta, evitando o abandono de lixo em espaços naturais e contribuindo para a preservação daquele que é um dos principais patrimónios ambientais da Madeira.