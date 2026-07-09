Taiwan prepara-se para chegada do maior tufão desde 1995

Taiwan está hoje a preparar-se para a chegada do mais forte tufão a atingir a ilha desde 1995, anunciou o serviço meteorológico local, com as autoridades em alerta máximo.

O tufão Bavi, que já fustigou várias ilhas do Pacífico, deve atingir a parte norte da ilha na sexta-feira e no sábado, antes de se dirigir para a China.

Ventos "relativamente destrutivos" deverão causar danos na cidade taiwanesa de Keelung e na região de Yilan, afirmou o meteorologista da Administração Central de Meteorologia (CWA, na sigla em inglês) de Taiwan Jason Cheng.

Em Taipé, os habitantes locais estão a empilhar sacos de areia nas entradas dos estabelecimentos comerciais recentemente inundados, enquanto os pescadores protegem as embarcações, à medida que as autoridades reforçam os pedidos para que a população tome medidas preventivas.

Depois de causar devastação em Guam e nas Ilhas Marianas do Norte como supertufão, o Bavi foi despromovido a tufão, apresentando agora ventos até 227 quilómetros por horas (km/h), de acordo com a CWA.

O impacto mais forte é esperado nas regiões do norte, incluindo Yilan e Keelung, mas "mesmo áreas distantes do centro podem ser afetadas e devem permanecer vigilantes", alertou.

Espera-se que o Bavi provoque fortes chuvas em Taiwan nos próximos três dias, acrescentou o meteorologista da CWA Lin Po-dong, em conferência de imprensa.

"O Bavi enfraqueceu ligeiramente nas últimas horas, mas continua a ser um tufão poderoso", disse, acrescentando que o olho da tempestade deverá passar sobre as águas a norte de Taiwan.

"Espera-se que o tufão tenha o impacto máximo entre a noite de sexta-feira e sábado", avisou.

Face ao cenário, a maioria dos serviços de 'ferry' para as ilhas periféricas foram suspensos e vários voos foram cancelados.

Os residentes estão a ser aconselhados a manterem-se afastados da costa, uma vez que já foram registadas ondas de quatro a seis metros na costa da região de Taitung e da ilha das Orquídeas.

Na área de Hualien, no leste da ilha, residentes foram retiradas das suas casas e as autoridades estão a vigiar dois lagos de reservatório nas montanhas.

O trabalho e as aulas foram cancelados na sexta-feira em oito regiões e cidades do norte e leste de Taiwan, incluindo Taipé, anunciou o Governo.

Nas ilhas a sudoeste do Japão, as escolas e os supermercados vão encerrar na sexta-feira.

Além disso, dezenas de voos foram cancelados, os produtores de ananás anteciparam a colheita e os pescadores reforçaram a segurança dos seus barcos à medida que o Bavi se aproxima, adiantaram os meios de comunicação japoneses.

"Por favor, mantenham-se em alerta máximo para os riscos de aluimentos de terra, inundações em zonas baixas e subida do nível dos rios e cheias repentinas", disse o Departamento de Turismo da ilha japonesa de Ishigaki, em comunicado.

Depois de Taiwan, espera-se que o Bavi atinja a costa leste da China no fim de semana.

O aquecimento das temperaturas oceânicas está a intensificar as tempestades tropicais e a aumentar a humidade, o que pode levar a chuvas fortes.

Os oceanos registaram, no passado mês, o junho mais quente de sempre, devido aos efeitos combinados do El Niño e das alterações climáticas, de acordo com o Observatório Marinho Europeu Copernicus.