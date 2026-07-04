‘I Love Reggaeton’ aquece ambiente antes da chegada de Pedro Sampaio

A contagem decrescente para a actuação de Pedro Sampaio já se faz sentir no Parque de Santa Catarina. Depois da passagem de Beatriz Abrunhosa e do madeirense Zarko, o projecto I Love Reggaeton subiu, ao início da noite, ao palco principal do Summer Opening e transformou o recinto numa verdadeira pista de dança.

Com um alinhamento recheado de clássicos do reggaeton e da música latina, o espectáculo rapidamente conquistou o público, que respondeu em coro aos temas mais conhecidos. Entre coreografias improvisadas, telemóveis erguidos para registar o momento e muitos grupos de amigos a dançar, o ambiente tornou-se cada vez mais animado.

Apesar do calor que continua a marcar esta 12.ª edição do festival, os festivaleiros mantêm a energia em alta. Entretanto, as primeiras filas junto ao palco principal começam a ficar completamente preenchidas.

No palco Azáfama Electrónica, a animação prossegue em paralelo, com Shaka Lion a assegurar a banda sonora antes da última actuação da noite, protagonizada por Mahdi.

Com o recinto praticamente composto e a expectativa a aumentar de minuto para minuto, tudo aponta para um encerramento em grande de um festival que, ao longo de três dias, voltou a afirmar-se como um dos maiores eventos musicais da Madeira.