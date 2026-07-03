Mais de 1.200 operacionais no terreno e preocupações maiores em Vouzela

Os quatro maiores incêndios ativos no país mobilizavam, pelas 07:00 de hoje, mais de 1.200 operacionais, com o de Vouzela, distrito de Viseu, a levantar maiores preocupações por ameaçar habitações e pelas difíceis condições de combate.

Num ponto de situação feito à agência Lusa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) informou que o combate a todos estes quatro incêndios - nos concelhos de Cinfães, Barcelos, Castelo de Paiva e Vouzela - será entretanto reforçado com meios aéreos.

O incêndio que mais preocupa as autoridades é o que deflagrou em Vouzela, no distrito de Viseu, na quinta-feira à tarde, e alcançou o distrito de Aveiro, que ameaça habitações, já obrigou ao corte da linha ferroviária do Vouga entre Mourisca do Vouga e Águeda, destruiu um veículo dos bombeiros e alguns anexos agrícolas, além de ter provocado alguns danos em habitações.

Cenário desolador no Concelho de Vouzela com as chamas a progredirem com grande violência!

Segundo conseguimos apurar, umas das frentes já entrou no Concelho de Oliveira de Frades.

No local estão já mais de 600 operacionais apoiados por 184 veículos. pic.twitter.com/8OBrLofVNk — Jeff Nascimento (@Jeffers78017291) July 3, 2026

Segundo explicou à Lusa o comandante José Costa, da ANEPC, já se registaram ferimentos em três bombeiros e num civil, que ficou ferido com queimaduras e foi transportado ao hospital.

Houve outras pessoas assistidas, mas sem gravidade, adiantou.

O responsável disse ainda que, nalguns locais, foram feitas evacuações preventivas antes de o incêndio chegar.

De acordo com o comandante José Costa, pelas 07:00, além deste incêndio, estavam a preocupar as autoridades os fogos de Moimenta, no concelho de Cinfães (Viseu), que mobilizava 29 meios terrestres e uma centena de operacionais, o de Monte Fralães, em Barcelos (Braga), com 41 meios terrestres e 128 operacionais, e o de Fornos, no concelho de Castelo de Paiva (Aveiro), que deflagrou na madrugada de hoje e tinha 18 veículos e 63 operacionais.

Quase todo o território de Portugal continental enfrenta hoje perigo máximo ou muito elevado de incêndio, com exceção de meia dúzia de municípios do litoral, segundo o segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na quinta-feira, o Governo declarou situação de alerta devido às altas temperaturas, pelo menos até ao final de dia de segunda-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou também na quarta-feira o estado de prontidão especial para o nível III (intermédio/alto), tendo em conta o previsível "agravamento muito significativo" do perigo de incêndios rurais nos próximos dias.

Nesse dia, o dispositivo de combate a incêndios rurais foi reforçado para entrar na sua capacidade máxima.

Também por causa da persistência de temperaturas elevadas, o IPMA colocou a partir de hoje a 12 distritos sob aviso vermelho (o mais grave).