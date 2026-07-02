Chefe de Estado-Maior do Exército recebido no Palácio de São Lourenço

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz desembargador Paulo Barreto, recebeu esta quinta-feira, 2 de Julho, no Palácio de São Lourenço, o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Eduardo Mendes Ferrão.

A audiência realizou-se por ocasião das comemorações do 190.º aniversário da Zona Militar da Madeira.

A informação foi divulgada pelo Gabinete do Representante da República, não tendo sido adiantados pormenores sobre os assuntos abordados durante o encontro.