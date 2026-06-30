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Prisão preventiva para homem suspeito de abusar sexualmente da mãe de 92 anos

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Um homem de 48 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente, esta segunda-feira, a primeiro interrogatório judicial, indiciado pela prática dos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, ofensas à integridade física simples e coacção.

O arguido, residente no Porto da Cruz, é suspeito de ter abusado sexualmente da própria mãe, de 92 anos, uma mulher totalmente dependente de terceiros e diagnosticada com demência e Alzheimer.

De acordo com a informação divulgada pelo Ministério Público, os factos terão ocorrido quando o arguido aproveitou a ausência da irmã, cuidadora da mãe de ambos. A situação terá sido interrompida pela própria irmã, que surpreendeu o arguido.

Ao ser confrontado, o homem terá reagido com ameaças e agressões à irmã, situação que motivou a deslocação da PSP ao local.

Perante a condição clínica da vítima, sem discernimento para compreender o alcance e o significado do exercício do direito de queixa, e não existindo representante legal, o Ministério Público decidiu assumir a titularidade desse direito, dando início ao procedimento criminal em substituição da vítima, nos termos previstos no Código Penal.

Após o interrogatório judicial, o tribunal aplicou ao arguido a medida de coacção mais gravosa: prisão preventiva.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça e corre termos no DIAP de Santa Cruz. A investigação é dirigida pelo Ministério Público, com coadjuvação da Polícia Judiciária.

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