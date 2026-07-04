Ronaldo não está no "auge", mas continua perigoso, avisa Unai Simón

Unai Simón, guarda-redes da seleção de futebol da Espanha, adversária de Portugal nos oitavos de final do Mundial2026, considerou hoje que Cristiano Ronaldo "não está no seu auge", mas ainda assim, continua perigoso na área.

"O Cristiano que temos no Mundial não é o mesmo de há seis ou sete anos, quando estava no auge. Mas temos de tentar mantê-lo o mais longe possível da área. Na final da Liga das Nações, teve uma bola dentro da área e marcou. Tem essa capacidade goleadora que todos gostaríamos de ter na nossa equipa", justificou.

O guardião falava na antevisão do desafio de segunda-feira, às 20:00, horas de Lisboa, em Dallas, num dos embates presumivelmente mais entusiasmantes dos 'oitavos'.

"O que o Cristiano tem é que, na área, ele desenrasca-se sozinho para finalizar, procurar passes filtrados, abrir espaço... Tem uma grande experiência e companheiros com quem joga há muito tempo e entende tudo na perfeição. Se pisa a área, é decisivo. Lê muito bem essas situações e temos de estar preparados para tudo", completou.

Apesar de estar em causa a eliminação de uma das equipas, Unai Simón entende que esta não será a "ultima dança" de Cristiano Ronaldo, de 41 anos, no sonho de ser campeão do Mundo

Além disso, garantiu que "não" pensa que o jogo entre Portugal e Espanha possa provocar o adeus de Cristiano ao seu sonho de ser campeão do mundo.

"Não acho que seja a última dança do Cristiano. Cada jogo é diferente. O importante é focarmo-nos no jogo e não no que o envolve mediaticamente", disse.

Simón elogiar o compromisso defensivo do compatriota Lamine Yamal, um atleta "decisivo no ataque e que ajuda imenso na defesa", uma motivação especial para a seleção, "por ser um jogador tão decisivo".

O guarda-redes considera que Yamal "tem muita vontade de mostrar que quer fazer algo grande neste Mundial", ainda assim elogiou a ala esquerda de Portugal, "uma das mais importantes do Mundial".

Para atingir o título, alcançado em 2010 na África do Sul, o guarda-redes entende que a 'roja' precisa estar "perto do nível" exibido no Euro2024, que venceu, no qual o desempenho do conjunto ibérico "roçou a perfeição".

Unai Simón avisou ainda para o perigo de Portugal, que em 2025 lhes venceu a Liga das Nações, com 2-2 no tempo regulamentar e triunfo no desempate por penáltis.

"A maneira de jogar deles será muito parecida com a da Liga das Nações. Temos de estar preparados para isso, focar-nos no nosso jogo. Respeitar o adversário e saber que temos de fazer um bom desafio, sem erros. Se tivermos de ficar pelo caminho, que seja porque eles foram melhores do que nós, e não porque lhes demos facilidades", concluiu.