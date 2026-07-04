Meteorologia dos EUA alerta para "perigosa onda de calor" nos 250 anos da independência

A onda de calor extremo que se faz sentir nos Estados Unidos durante este fim de semana está a comprometer, hoje, as celebrações do 250.º aniversário da independência daquele país, assim como avisos de trovões na região centro-atlântica.

O Serviço Metereológico Nacional norte-americano avisou hoje, dia 04 de Julho, feriado nacional, que a "perigosa onda de calor" vai persistir sobretudo na zona do Ohio, Médio Oeste e centro-atlântica, esta última abrangendo Nova Iorque, Nova Jérsia e Washington D.C., tendo já sido fustigada com trovões.

O risco destas descargas elétricas, de resto, foi já elevado para várias zonas centro-atlânticas, implicando trovões frequentes, ventos fortes, granizo e possíveis tornados.

Por outro lado, as altas temperaturas que se têm sentido em cidades como Filadélfia, Washinton D.C. e Nova Iorque têm levado ao adiamento ou cancelamento de vários eventos comemorativos dos 250 anos da independência.

Na sexta-feira, registaram-se 38,9 graus na capital, a mais alta temperatura registada naquele dia, e a previsão para hoje suspendeu já celebrações no National Mall e no Monumento de Washington, para reduzir a exposição pública ao calor.

Na noite de sexta-feira, 44 pessoas receberam tratamento médico na Grande Feira Estatal anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a decorrer em Washington D.C., enquanto Nova Iorque prevê receber hoje espetáculos navais e aéreos, de dia, e fogo de artifício, à noite.

Em Filadélfia, que espera que as temperaturas subam até aos 38 graus, as autoridades limitaram as horas de funcionamento da zona destinada a adeptos para o Mundial2026 masculino de futebol, concretamente antes do jogo entre Paraguai e França, dos oitavos de final, agendado para as 22:00 de Lisboa.

Vários jornais norte-americanos anunciaram já o cancelamento de festas quer desportivas quer patrióticas ao ar livre, tendo as várias cidades afetadas aberto centros de climatização para receber a população, com alguns problemas na rede elétrica devido ao uso elevado de ares condicionado.

Em Nova Jérsia, quase 180 mil casas ficaram sem eletricidade devido aos trovões, que causaram danos em infraestruturas, incluindo na rede de comboio local.