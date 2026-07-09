Donald Trump confundiu o Irão com a República Islâmica do Japão

O presidente norte-americano, Donald Trump, atribuiu um ataque com mísseis iranianos a uma embarcação norte-americana no Médio Oriente à "República Islâmica do Japão", uma confusão noticiada hoje pelos principais órgãos de imprensa japoneses.

"Tivemos 111 mísseis disparados pela República Islâmica do Japão", disse Donald Trump durante um encontro com o Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à margem da cimeira da Aliança Atlântica em Ancara, na Turquia.

A declaração de Trump sobre a "República Islâmica do Japão", quando queria dizer "do Irão", foi inicialmente noticiada pela agência noticiosa japonesa Kyodo.

Trump continuou a falar sobre o incidente sem corrigir o erro e cometeu outras gafes durante os discursos, como referir-se a Zelensky como "Presidente Putin" e a pronunciar o nome da rede social "TikTok" como "TicTac" (marca de chocolates).

Os órgãos de imprensa dos Estados Unidos, incluindo a revista Forbes, destacaram as gafes cometidas pelo Presidente norte-americano, que completou 80 anos em junho.

A Forbes questionou a Casa Branca (Presidência dos Estados Unidos) sobre os erros e a Administração respondeu com um comunicado da secretária de imprensa Karoline Leavitt, que salientou que o Presidente teve uma atuação "de maratona" na cimeira, realizando várias conferências de imprensa.