Trump declara fim do cessar-fogo com Irão porque líderes são "escumalha"

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmou hoje que o cessar-fogo com o Irão acabou e apelidou os líderes iranianos de "escumalha" e mentirosos.

"No que a mim me diz respeito, acabou", respondeu Donald Trump aos jornalistas à margem da cimeira da NATO, que termina hoje em Ancara, capital da Turquia.

Trump afirmou que "não quer lidar mais com essa gente", apelidando os líderes iranianos de "escumalha", "mentirosos" e "pessoas violentas e cruéis que se tivessem uma arma nuclear, usá-la-iam".