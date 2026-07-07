Trump diz que provavelmente teria faltado à reunião se fosse na Europa

O Presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que provavelmente não estaria a participar na cimeira da NATO se o encontro fosse realizado na Europa, reiterando as críticas aos aliados europeus no âmbito da guerra no Irão.

"Fiquei muito desiludido com a NATO e, francamente, se a cimeira não tivesse sido realizada na Turquia -- onde o meu amigo [Erdogan] é um líder muito forte, uma pessoa muito determinada -- é possível que eu nem tivesse participado", afirmou Donald Trump em declarações aos jornalistas no Palácio Presidencial de Ancara, onde foi recebido pelo chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, no âmbito da cimeira da NATO, que hoje arranca na capital turca.

Perante os jornalistas, Trump voltou a deixar críticas aos aliados europeus da Aliança Atlântica, considerando que não "trataram bem" os Estados Unidos na guerra do Irão.

"Não precisamos da ajuda de ninguém. Na verdade, eu nem sequer a queria, mas, antes de eu a pedir, disseram que não nos iriam ajudar e nós investimos biliões de dólares na NATO. (...) Seria de esperar que estivessem muito dispostos a fazer alguma coisa para nos ajudar e a verdade é que não estiveram", referiu.

O Presidente dos Estados Unidos disse que, quando pediu ajuda aos líderes europeus, estava a "testá-los".

"Queria ver se estariam lá para nos apoiar, porque há muito tempo que digo que nós os ajudamos, mas que não sabia se eles nos ajudariam. E a Itália recusou ajudar, a Alemanha e a França também. E está tudo bem, mas porque é que estamos a gastar centenas de milhares de milhões de dólares se depois eles não nos apoiam?", perguntou.

Questionado especificamente sobre as tensões que tem tido com a primeira-ministra italiana, Trump disse achar que Giorgia Meloni "é uma boa pessoa", mas frisou que não ficou "contente" com a postura que a governante adotou em relação à guerra no Irão.

"Ela recusou envolver-se diretamente na questão do estreito de Ormuz e no Irão. Recusou envolver-se e isso deteriorou um pouco a minha relação com ela. Mas eu gosto dela. Acho que é uma pessoa simpática, na verdade, mas penso que cometeu um erro", disse.

No que se refere à Turquia, Trump desdobrou-se em elogios, afirmando que tem uma "boa química" e uma "relação especial" com Erdogan.

"Ele é o líder de um país que se tornou muito melhor, muito mais poderoso, e isso vê-se. As estradas são bonitas. É realmente impressionante. Neste momento, não tenho qualquer preocupação em relação à Turquia", afirmou.

Ao lado de Erdogan, Trump agradeceu-lhe ainda por não ter entrado na guerra no Médio Oriente, sugerindo que, devido ao apoio da Turquia à Palestina, poderia ter apoiado o Irão.

"Eles podiam ter entrado no conflito. Ouvi algumas pessoas a dizerem que, devido à relação deles com Israel, poderiam ter-se envolvido. Têm umas Forças Armadas muito poderosas e não o fizeram. Talvez não o tenham feito por minha causa", disse.