Meta vai investir 8 mil ME em maior centro de dados de IA fora dos EUA

A Meta, empresa-mãe do Facebook e Instagram, vai investir mais de 9,1 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros) na construção do seu primeiro centro de dados de inteligência artificial (IA) no Canadá.

A instalação, que será a maior da empresa fora dos Estados Unidos, será construída em Sturgeon County, na província de Alberta, e alimentada por uma central a gás natural desenvolvida por um consórcio que inclui a empresa Pembina Pipeline, sediada em Calgary.

O ministro da Tecnologia e Inovação da província canadiana, Nate Glubish, classificou o projeto como "um grande passo para Alberta", sublinhando que a província criou um quadro regulatório para atrair investimento em centros de dados.

Alberta tem procurado captar centros de dados de grande escala, numa altura em que cresce a procura por infraestruturas de inteligência artificial.

Contudo, o rápido desenvolvimento da IA tem suscitado preocupações sobre o elevado consumo de eletricidade e água destas instalações e o impacto nas redes energéticas e comunidades locais.

Como a rede elétrica da província não suporta múltiplos centros de dados de grande dimensão, Alberta está a priorizar projetos que garantam a sua própria geração de energia, como planeia fazer a Meta.

A empresa afirmou que o centro de dados utilizará um sistema de arrefecimento em circuito fechado, sem recorrer a fontes hídricas locais, e que vai investir 42 milhões de dólares em infraestruturas locais, incluindo estradas e sistemas de abastecimento de água.

Na semana passada, a Pembina Pipeline, a Morgan Stanley Infrastructure Partners e a Kineticor Asset Management anunciaram que avançariam com a construção de uma central elétrica em Sturgeon County, tendo a Meta sido identificada como cliente.

A central, com capacidade de 932 megawatts, deverá entrar em funcionamento na segunda metade de 2030.

A empresa informou que o projeto empregará mais de 3.000 trabalhadores da construção civil e envolverá investimentos em infraestruturas locais, bem como financiamento a organizações sem fins lucrativos da região.

Este será o 33º centro de dados da Meta e o mais recente esforço da empresa para expandir rapidamente a sua infraestrutura e satisfazer a procura de serviços e infraestruturas de IA, enquanto compete com gigantes da computação como a Alphabet, a Microsoft e a Amazon.