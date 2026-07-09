Bolsa de Nova Iorque no 'vermelho' com subida do petróleo

A bolsa em Wall Street negoceia em queda no início da sessão com o preço do petróleo norte-americano subir mais de 5% rondando os 75 dólares por barril, após os EUA bombardearem o Irão.

Pelas 14:55 (hora de Lisboa), o industrial Dow Jones caía 1,02% para 52.386,49 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuava 0,45% para 25.703,38 pontos.

O agregado S&P 500 também regredia 0,45% para 7.470,37 pontos.

O petróleo WTI para entrega em agosto, referência para os EUA, chegou a subir esta manhã 5,32%, para 74,19 dólares.

Donald Trump, afirmou hoje que o cessar-fogo com o Irão acabou e apelidou os líderes iranianos de "escumalha" e mentirosos.

"No que a mim me diz respeito, acabou", respondeu Donald Trump aos jornalistas à margem da cimeira da NATO, que termina hoje em Ancara, capital da Turquia.

Na terça-feira, o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês) confirmou ataques contra mais de 80 alvos em território iraniano, na sequência de disparos contra três navios comerciais no estreito de Ormuz.