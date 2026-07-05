Navio de carga denuncia ataque no mar Vermelho ao largo da costa do Iémen
Um navio de carga foi hoje alvo de um ataque no mar Vermelho, ao largo da costa do Iémen, informou o Exército britânico.
O United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), organismo britânico de coordenação da segurança marítima, indicou que a embarcação comunicou estar "sob ataque de agressores armados desconhecidos".
Segundo o UKMTO, as autoridades estão a investigar o incidente.
Até ao momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.
Os rebeldes huthis do Iémen, apoiados pelo Irão e que têm defendido a criação do Estado da Palestina e atacado Israel, ameaçaram retomar os ataques contra navios, embora ainda não tenham concretizado essas ameaças.
Um porta-voz do movimento não respondeu de imediato a um pedido de comentário.
Entretanto, piratas somalianos também têm desenvolvido atividade recentemente em zonas mais afastadas, no golfo de Áden.