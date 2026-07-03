CRESCER promove acção de sensibilização sobre linguagem e funções executivas no Porto Santo

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil vai promover, no dia 17 de Julho, no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, a partir das 15h30, uma acção de sensibilização "Do Pensamento às Palavras – Linguagem e Funções Executivas: Processos Essenciais para a Aprendizagem".

A iniciativa é dirigida a pais, educadores, professores, profissionais de saúde e a toda a comunidade interessada no desenvolvimento infantil, e surge da necessidade de sensibilizar a população para a importância de identificar precocemente dificuldades que possam comprometer o percurso escolar e o desenvolvimento das crianças.

A sessão vai centrar-se na linguagem e nas funções executivas, competências como a atenção, a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, o planeamento e a autorregulação, consideradas fundamentais para a aprendizagem. Segundo o CRESCER, dificuldades nestas áreas são frequentemente responsáveis por problemas escolares que nem sempre são reconhecidos a tempo.

Durante a acção serão abordados os principais sinais de alerta, a forma como estas competências influenciam o sucesso académico, a importância da intervenção precoce e o papel da família, da escola e dos profissionais na promoção do desenvolvimento infantil.

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A ação será conduzida por Ana Marques, terapeuta da Fala, doutorada em Ciências da Cognição e da Linguagem e Mestre em Terapia da Fala na área das Patologias da Linguagem, e Carolina Abreu, psicóloga clínica, com experiência na avaliação e intervenção em crianças e adolescentes, sobretudo nas perturbações do neurodesenvolvimento e na promoção de competências socioemocionais.

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias o que exige inscrição prévia através do e-mail [email protected] ou do contacto 924 787 027.

A iniciativa integra o compromisso do CRESCER com a prevenção e a literacia em saúde, aproximando o conhecimento científico da comunidade e contribuindo para intervenções cada vez mais precoces e eficazes junto das crianças e das suas famílias. Com esta acção, o CRESCER reforça a sua presença no Porto Santo e o investimento em iniciativas de proximidade que promovam a prevenção, a capacitação das famílias e a melhoria da qualidade de vida das crianças e jovens da Região Autónoma da Madeira.