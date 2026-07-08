Homem condenado a 15 anos de prisão por abuso sexual de menores na Madeira

O Tribunal da Comarca da Madeira condenou hoje um homem a 15 anos de prisão por 39 crimes de abuso sexual de menores agravado.

O arguido estava acusado de 41 crimes de abuso sexual de menores, tendo o tribunal decidido a absolvição em relação a três, indicou a presidente do coletivo de juízes, Joana Dias, na leitura do acórdão.

O homem foi condenado a 15 anos de prisão efetiva, estando também proibido, durante o mesmo período, de exercer profissões que envolvam contactos com menores e de exercer responsabilidades parentais.

Terá ainda de pagar 25 mil euros aos ofendidos, além das custas do processo.

O arguido encontra-se em prisão preventiva desde 08 de março do ano passado.