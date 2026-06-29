15 anos da travessia oceânica Madeira–Selvagens assinalados com exposição

O Piso 1 do Caniço Shopping acolhe esta terça-feira, dia 30 de Junho, às 12h00, a inauguração de uma exposição que assinala os 15 anos da histórica Travessia Oceânica Madeira–Selvagens em prancha à vela, protagonizada pelo velejador olímpico João Rodrigues. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

A mostra revisita um dos momentos mais marcantes do desporto madeirense e da promoção ambiental da Região. Em Junho de 2011, João Rodrigues completou pela primeira vez a travessia entre a Madeira e as Ilhas Selvagens em prancha à vela, enfrentando as exigentes condições do Atlântico numa rota de mais de 280 quilómetros. A iniciativa contou com o apoio do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e teve como principal objectivo chamar a atenção para o valor ecológico e patrimonial das Ilhas Selvagens.

Quinze anos depois, a exposição recupera a memória desse desafio e reforça a mensagem que lhe esteve associada desde o início: a importância de preservar um dos mais valiosos santuários naturais do Atlântico. Para isso, estarão em exibição a prancha original utilizada na travessia e cerca de 50 fotografias que documentam os momentos mais emblemáticos da aventura, desde a partida na Madeira até à chegada às Selvagens.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, considera que a exposição constitui uma oportunidade para revisitar um momento marcante da história recente da Região. “Esta exposição recorda um momento marcante da nossa história recente e constitui uma oportunidade para valorizar um património natural único, cuja preservação continua a ser fundamental para o futuro da Região”, afirma.

Consideradas um dos mais importantes refúgios de biodiversidade do Atlântico e da Macaronésia, as Ilhas Selvagens representam hoje uma referência internacional em matéria de conservação da natureza. A exposição pretende precisamente reforçar esta mensagem, convidando o público a conhecer melhor este património único e a reconhecer a importância da sua salvaguarda para as gerações presentes e futuras.