Homem detido em menos de 24 horas por abuso sexual das enteadas em Almeirim

A Polícia Judiciária, através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração da GNR, deteve um cidadão estrangeiro com 31 anos, por fortes indícios da prática de abuso sexual de crianças agravado e coação agravada, em contexto de violência doméstica, sendo vítimas a companheira, com 25 anos, e as filhas desta, duas meninas com 9 e 10 anos de idade, todas estrangeiras.

Os factos em investigação terão ocorrido desde 2023 até à data da detenção, na residência familiar, em Almeirim.

A residir há cerca de três anos em Portugal, a família encontra-se bem integrada, estando ambos os membros do casal a trabalhar e as crianças, enteadas do detido, a frequentar o 1.º Ciclo do ensino básico, refere a PJ.

Desde 2023 que as vítimas vêm a sofrer violência doméstica, sujeitas a agressões físicas, psíquicas e, no caso da mulher, a ofensas sexuais. Na madrugada deste domingo, a mulher surpreendeu o companheiro, em circunstâncias indiciadoras de abusar sexualmente das suas filhas, tendo intervindo de modo a que as crianças conseguissem fugir e pedir socorro. PJ

Nessa sequência, a GNR deslocou-se ao local, activando a Polícia Judiciária, em virtude da competência exclusiva na investigação de crimes de abuso sexual de crianças.

No âmbito das diligências imediatas, desenvolvidas pela Secção de Investigação dos Crimes Sexuais, foram assegurados os procedimentos urgentes tendo em vista assegurar o bom acompanhamento das vítimas e procedendo, ainda, à detenção do suspeito em menos de 24 horas. Para tal, foi decisiva a recolhida de sólidos elementos probatórios que o indiciam, fortemente, da prática dos crimes do qual é suspeito. PJ

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo ficado sujeito às medidas de coacção de Termo de Identidade e Residência e obrigação de abandono da residência.