O segundo helicóptero vai chegar quando?

A chegada do segundo helicóptero destinado ao Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) da Madeira continua sem data consensual entre Governo da República e Governo Regional, apesar de múltiplos anúncios públicos ao longo de 2026 apontarem para a sua entrada em operação “antes do Verão”, em “Julho” e, mais recentemente, em “Agosto”.

A divergência mais recente surgiu depois de, a 23 de Junho, o secretário de Estado Adjunto da Administração Interna ter afirmado que o segundo meio aéreo chegaria à Região durante o mês de Julho. A garantia foi dada no âmbito de declarações públicas sobre o reforço do dispositivo nacional de combate a incêndios, indicando que o processo se encontrava em fase de conclusão e dependente de procedimentos formais entre a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil e a Força Aérea Portuguesa.

Segundo essa leitura do Governo da República, o calendário estaria alinhado com a preparação do dispositivo nacional para a época de incêndios, sendo expectável que o helicóptero viesse a ser colocado ao serviço da Região no decurso do mês de Julho, após a conclusão dos trâmites concursais e operacionais.

No entanto, menos de duas semanas depois, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apontou um prazo diferente, referindo que a expectativa da Região passava pela chegada do segundo helicóptero em Agosto. A declaração foi feita no contexto de uma visita a uma empresa no Funchal, onde o chefe do Executivo regional enquadrou o tema no conjunto de dossiês em articulação com o Governo da República, afirmando existir um canal de diálogo aberto com o primeiro-ministro sobre matérias consideradas prioritárias para a Madeira.

A diferença entre Julho e Agosto, ainda que de poucas semanas, ganha relevância política e operacional por ocorrer no pico da época de incêndios e por dizer respeito a um meio aéreo há vários anos reivindicado pela Região Autónoma da Madeira como reforço essencial da capacidade de resposta do SRPC, tanto no combate a fogos florestais como em missões de resgate e emergência médica.

O desencontro de datas não surge, contudo, isolado. Ao longo de 2026, o processo do segundo helicóptero tem sido marcado por sucessivas revisões de calendário e por diferentes fases de expectativa pública.

No início do ano, a 30 de Janeiro, o Governo Regional admitia que o segundo meio aéreo ainda não tinha garantias de chegada à Madeira. Nessa altura, a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, referia que o processo se encontrava em “conversações” com o Governo da República, sublinhando que o helicóptero estava previsto em sede de Orçamento do Estado, mas sem calendário definido para a sua disponibilização.

Nesse momento, era também reconhecido que, em anos anteriores, o processo tinha sido condicionado por atrasos e dificuldades associadas a concursos públicos lançados pelo Ministério da Administração Interna, incluindo procedimentos que terão sido anulados e posteriormente retomados. Apesar de o objectivo regional ser a chegada do meio aéreo “o mais cedo possível”, não existiam garantias de que tal acontecesse antes do Verão.

Já a 23 de Fevereiro, o Governo Regional voltou a pressionar a tutela nacional no sentido de clarificar prazos concretos. Micaela Freitas reiterou que o segundo helicóptero estava inscrito no Orçamento do Estado para 2026, mas insistiu na ausência de calendário definido, sublinhando que a Região pretendia ser informada dos prazos reais de disponibilização. Nesse contexto, o Executivo madeirense defendia que iria “exigir” a concretização do compromisso assumido no documento orçamental, considerando o reforço aéreo essencial para a resposta operacional do SRPC.

Em Março, o enquadramento tornou-se mais optimista. Após contactos com o Governo da República, o Executivo regional transmitiu que o Ministério da Administração Interna apontava para a chegada do segundo helicóptero antes do Verão. Nessa fase, foi referido que o procedimento concursal para contratação do meio aéreo estava em fase de finalização e que a Força Aérea Portuguesa assumiria a condução do processo a nível nacional, no âmbito do dispositivo aéreo de combate a incêndios.

A evolução do discurso prosseguiu em Junho, quando o Governo da República avançou com uma data mais concreta. A 23 de Junho, de visita ao Funchal, o secretário de Estado Adjunto da Administração Interna afirmou que o segundo meio aéreo chegaria à Madeira em Julho, referindo que o processo estava praticamente concluído e que faltavam apenas formalidades administrativas e operacionais. Foi igualmente sublinhada a complexidade do processo, mas com garantia de que o calendário apontava para a disponibilização do helicóptero durante esse mês.

No entanto, esta quinta-feira, 2 de Julho, o presidente do Governo Regional alterou novamente o horizonte temporal, indicando Agosto como o mês esperado para a chegada do segundo helicóptero. Miguel Albuquerque enquadrou a previsão no âmbito de um concurso nacional da Força Aérea para contratação de meios aéreos de combate a incêndios, referindo que o tema tinha sido abordado com o primeiro-ministro e que existia entendimento quanto à prioridade de vários dossiês da Madeira.

Este encadeamento de declarações públicas evidencia um padrão de sucessivos ajustamentos na calendarização do segundo meio aéreo ao longo de 2026, sem que tenha sido até ao momento confirmada uma data única e definitiva de entrada em operação. Janeiro trouxe a ausência de garantias; Fevereiro, a falta de calendário; Março, a expectativa de chegada antes do Verão; Junho, a indicação de Julho; e Julho, a referência a Agosto.

Para além das divergências de datas, o processo reflecte também a complexidade institucional da contratação e afectação do meio aéreo, que depende de concursos nacionais, da Força Aérea Portuguesa e da articulação entre a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil e o Ministério da Administração Interna. Esta estrutura centralizada tem sido apontada como um dos factores que condiciona a previsibilidade do calendário de chegada à Região.

O segundo helicóptero tem sido apresentado pelas autoridades regionais como um reforço estratégico da capacidade do SRPC, não apenas no combate a incêndios florestais, mas também em missões de socorro, evacuação e resgate em zonas de difícil acesso, complementando o meio aéreo já existente na Região.

Neste contexto, a ausência de uma data única e estável para a sua entrada em funcionamento mantém a incerteza sobre a sua efectiva disponibilidade durante o período crítico de incêndios, reforçando a relevância das diferentes declarações públicas emitidas ao longo dos últimos meses.