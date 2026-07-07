Gonçalo Leite Velho acusa o PSD de fazer um "auto de fé" com o apoio do CH
O relatório da comissão de inquérito ao ISAL é, segundo Gonçalo Leite Velho, um "auto de fé", como os da Inquisição, que apenas pretende imolar, em praça pública, a direcção do instituto e, mais precisamente Sancha Campanella.
O deputado do PS não aceita discutir "na lama" com o PSD e lembra que, no caso concreto do ISAL, a administração da instituição de acreditação do ensino superior, a A3ES, já foi demitida.
O PS continua a afirmar que este inquérito parlamentar foi apenas um ataque político a este partido a uma deputada, Sancha Campanella.