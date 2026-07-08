Madeira acolhe cerimónia nacional 'Green Key 2026'

Há cada vez mais empreendimentos turísticos na Madeira a apostar na sustentabilidade. Esse compromisso volta a ganhar expressão na edição Green Key 2026, para a qual a Região Autónoma apresentou 79 candidaturas, o número mais elevado de sempre e mais uma do que na edição anterior. A relevância deste percurso é reconhecida a nível nacional, tendo a Região sido escolhida para acolher amanhã, 9 de Julho, a cerimónia oficial de anúncio dos resultados e entrega dos galardões Green Key 2026, organizada pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, em parceria com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAEE).

A cerimónia decorrerá na Quinta Magnólia, no Funchal, às 11h00, reunindo representantes do setor turístico, entidades públicas e parceiros ligados à sustentabilidade ambiental. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente.

O crescimento contínuo da adesão ao programa confirma uma tendência que se vem consolidando ao longo da última década: a sustentabilidade deixou de ser um factor diferenciador para passar a integrar a estratégia de desenvolvimento do turismo regional.

Com 79 candidaturas submetidas, a Madeira ocupa o quarto lugar nacional, apenas atrás de Lisboa (109), Algarve (86) e Norte (85).

"O resultado traduz o envolvimento crescente dos empreendimentos turísticos madeirenses na adopção de práticas que promovem uma utilização mais eficiente dos recursos, reduzem o impacto ambiental da atividade turística e reforçam a qualidade da experiência oferecida aos visitantes", refere nota enviada, acrescentando que o crescimento demonstra que a sustentabilidade se afirma como um dos pilares da competitividade do destino Madeira.

Em 2015, apenas 25 empreendimentos da Região ostentavam o galardão Green Key. Em 2008, primeiro ano de candidaturas, houve apenas uma candidatura.

O Green Key é um dos mais importantes programas internacionais de certificação ambiental no setor do turismo.

Presente em mais de 8.500 empreendimentos distribuídos por 90 países, distingue hotéis, alojamentos locais, parques de campismo, restaurantes, centros de conferências e outros estabelecimentos que cumprem elevados padrões de gestão ambiental, responsabilidade social e educação para a sustentabilidade.

O programa é promovido pela Foundation for Environmental Education (FEE), sendo coordenado em Portugal pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAEE).

Na Região Autónoma da Madeira, a coordenação regional é assegurada pela Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, que acompanha a implementação do programa e incentiva a adesão de novos empreendimentos turísticos.