Nacional inicia preparação da época 2026/27 ainda sem novas contratações
O Nacional, agora treinado por João Gião, iniciou hoje a preparação para a temporada 2026/27, a terceira consecutiva na I Liga de futebol, com um plantel composto por 22 jogadores e ainda sem nenhum reforço oficializado.
Sob a supervisão da equipa técnica, os jogadores foram hoje submetidos a testes físicos e exames médicos, que se estendem até quinta-feira, nas instalações do clube.
A principal novidade no primeiro trabalho foi a inclusão do angolano Faias, de 22 anos, que atuou na equipa B dos madeirenses em 2025/26.
O técnico João Gião, ex-Sporting B, orienta o primeiro treino na sexta-feira, com início às 10:30, no relvado do Estádio da Madeira, no Funchal.
A fase inicial da preparação vai decorrer na Região, estando previsto um estágio no norte do país, entre 17 e 23 de julho, no qual os 'alvinegros' vão realizar quatro jogos particulares, com adversários ainda por designar.
Plantel provisório do Nacional para 2026/27:
- Guarda-redes: Kevyn Vinícius.
- Defesas: Zé Vítor, Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes, Francisco Gonçalves, Léo Santos, Lenny Vallier e José Gomes.
- Médios: Matheus Dias, Igor Liziero, Filipe Soares, Chiheb Labidi, Miguel Baeza, Deivison Souza, Daniel Junior e Joel Silva.
- Avançados: Faias, Witi Quembo, Mootaz Nourani, Martim Watts, Pablo Ruan e Jesús Ramirez.
Treinador: João Gião (ex-Sporting B).
Saíram: Kaíque (Palmeiras, Bra), Lucas França, João Aurélio, Alan Nuñez (Cerro Porteño, Par), Jota Garcês, André Sousa, Paulinho Bóia, Gabriel Veron (FC Porto) e Lucas João (Petro Luanda, Ang).