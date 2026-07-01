Nacional inicia preparação da época 2026/27 ainda sem novas contratações

O Nacional, agora treinado por João Gião, iniciou hoje a preparação para a temporada 2026/27, a terceira consecutiva na I Liga de futebol, com um plantel composto por 22 jogadores e ainda sem nenhum reforço oficializado.

Sob a supervisão da equipa técnica, os jogadores foram hoje submetidos a testes físicos e exames médicos, que se estendem até quinta-feira, nas instalações do clube.

A principal novidade no primeiro trabalho foi a inclusão do angolano Faias, de 22 anos, que atuou na equipa B dos madeirenses em 2025/26.

O técnico João Gião, ex-Sporting B, orienta o primeiro treino na sexta-feira, com início às 10:30, no relvado do Estádio da Madeira, no Funchal.

A fase inicial da preparação vai decorrer na Região, estando previsto um estágio no norte do país, entre 17 e 23 de julho, no qual os 'alvinegros' vão realizar quatro jogos particulares, com adversários ainda por designar.

Plantel provisório do Nacional para 2026/27:

- Guarda-redes: Kevyn Vinícius.

- Defesas: Zé Vítor, Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes, Francisco Gonçalves, Léo Santos, Lenny Vallier e José Gomes.

- Médios: Matheus Dias, Igor Liziero, Filipe Soares, Chiheb Labidi, Miguel Baeza, Deivison Souza, Daniel Junior e Joel Silva.

- Avançados: Faias, Witi Quembo, Mootaz Nourani, Martim Watts, Pablo Ruan e Jesús Ramirez.

Treinador: João Gião (ex-Sporting B).

Saíram: Kaíque (Palmeiras, Bra), Lucas França, João Aurélio, Alan Nuñez (Cerro Porteño, Par), Jota Garcês, André Sousa, Paulinho Bóia, Gabriel Veron (FC Porto) e Lucas João (Petro Luanda, Ang).