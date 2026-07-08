JPP propõe reabilitação do Complexo Desportivo José Lino Pestana

Carlos Silva apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a reabilitação do Complexo Desportivo José Lino Pestana, no Porto Santo.

O JPP lembra que esta é a única infraestrutura que permite jogar futebol na ilha e está em degradação.

O deputado, residente no Porto Santo, referiu diversas infraestruturas desportivas, em praticamente todos os concelhos da Região, que se encontram degradadas e as promessas feitas, pelo governo, de novos pavilhões e outros espaços.