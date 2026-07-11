Equipa de Lisboa e o Funchal Mix na finalíssima do Torneio Inocêncio de Freitas
Nos jogos entre as equipas de Lisboa (Manuel Sousa/Santos Costa, Manuel Sousa/ Fernando Magarreiro, Gil Reis/João Santos) e Porto Vigorosa (Paulo Queirós/Abílio Leite, Alberto Malafaya/Álvaro Camiña, Luís Barbosa/Abílio Leite) a equipa da capital foi a vitoriosa, conquistando um resultado de 3-0.
Na outra meia-final, entre Funchal Mix (Duarte Sousa/ Emanuel Faria, Francisco Albuquerque/Alcides Correia, Francisco Carneiro/Isaque Silva) e Funchal A (Paulo Ferraz/Bernardo Trindade, Rui Trindade/Ferreira da Costa, João Luís Lomelino/Roberto Mendonça), a vitória foi para a equipa Funchal Mix, com um resultado de 2-1.
Já nos jogos entre as equipas vencidas no 1º dia, Funchal B (José Manuel Lomelino/Ricardo Nascimento, Manuel Figueiroa/David Pinto, José Almeida/David Pinto) e Porto Asproliso (Vasco Costa/Paulo Ramos, Paulo Silva/José Vilela, Luís Lencastre/Francisco Jesus) a vitória foi conquistada pela equipa da Cidade Invicta, por 2/1.
O derradeiro dia do torneio realiza-se este domingo, a partir das 10 horas. O Porto Vigorosa e o Funchal A disputam o terceiro e quarto lugares, enquanto Lisboa e Funchal Mix medem forças na final da XVII edição do Troféu Inocêncio de Freitas.
Ao longo da competição, a organização destaca o ambiente de fair-play vivido entre todas as equipas, sublinhando que o torneio tem promovido não só a vertente competitiva, mas também o convívio entre os participantes e a divulgação do destino Madeira.