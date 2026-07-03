Atropelamento no Aeroporto faz um ferido
Vítima foi levada ao hospital e condutor assistido no centro de saúde
Um atropelamento ocorrido à entrada da Gare das Chegadas do Aeroporto da Madeira mobilizou, na manhã desta sexta-feira, meios de socorro de duas corporações de bombeiros.
O alerta foi dado pelas 9h24. A vítima, um homem, foi assistida no local e transportada de ambulância para as urgências do Hospital Central do Funchal pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
Na operação estiveram também os Bombeiros Municipais de Machico, que transportaram o condutor da viatura atropelante ao Centro de Saúde de Machico, por se encontrar bastante nervoso com a situação.
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