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Atropelamento no Aeroporto faz um ferido

Vítima foi levada ao hospital e condutor assistido no centro de saúde

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Um atropelamento ocorrido à entrada da Gare das Chegadas do Aeroporto da Madeira mobilizou, na manhã desta sexta-feira, meios de socorro de duas corporações de bombeiros.

O alerta foi dado pelas 9h24. A vítima, um homem, foi assistida no local e transportada de ambulância para as urgências do Hospital Central do Funchal pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Na operação estiveram também os Bombeiros Municipais de Machico, que transportaram o condutor da viatura atropelante ao Centro de Saúde de Machico, por se encontrar bastante nervoso com a situação.

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