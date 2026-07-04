Tomás Velosa faz história e está na final de pares mistos do Campeonato Nacional de Sub-12

Tomás Velosa garantiu este sábado um lugar na final de pares mistos do Campeonato Nacional de Sub-12, alcançando a primeira final nacional da sua carreira.

O jovem tenista madeirense, campeão regional de Sub-12 este ano, voltou a demonstrar toda a sua qualidade ao lado de Iara Milkovich, da Jaime Caldeira TA, protagonizando um encontro memorável nas meias-finais.

Depois de estarem em desvantagem por 5-1 no primeiro set, Tomás Velosa e Iara Milkovich operaram uma notável recuperação para vencer por 7-5. A dupla adversária respondeu no segundo parcial, vencendo por 6-3, levando a decisão para o super tie-break. Aí, os dois jovens mostraram enorme personalidade e venceram por 16-14, garantindo o apuramento para a final após uma autêntica maratona.

Na final, marcada para as 11h00 deste sábado, 4 de julho, no Court Central do Complexo de Ténis do Jamor, Tomás Velosa e Iara Milkovich terão pela frente Pedro Amendoeira e Benedita Nabuco.