Marítimo da Madeira Andebol SAD confirmado na European League
O Marítimo da Madeira Andebol SAD está entre as 60 melhores equipas europeias que vão disputar em 2026/2027 a European League, fase de grupos. A novidade foi avançada no portal da Federação Europeia da modalidade. Os verde-rubros viram assim confirmado a sua candidatura, isto numa altura onde ainda não se sabe qual será o recinto onde a equipa irá jogar, se no Pavilhão do Complexo Desportivo em Santo António ou noutro local, sabendo a reportagem do DIÁRIO que o Pavilhão do Porto Santo está na equação.
A EHF European League Masculina 2026/27 começa em Setembro, com um novo formato de competição que promete trazer ainda mais emoção ao longo de seis jornadas, na fase de grupos.
Trinta e duas equipas iniciam suas trajetórias, que conta com seis jornadas entre 29 de Setembro e 2 de Dezembro de 2026. Os dois primeiros classificados de cada grupo garantirão vaga nos play-offs — fase que também contará com a participação das equipas que terminaram em terceiro e quarto lugares na fase de grupos da EHF Champions League.
Os vencedores de cada confronto dos play-offs, juntamente com os clubes que terminaram em quinto lugar na fase principal da EHF Champions League, avançam para as oitavas de final, com jogos a 23 de Março e 30 de Março de 2027. O sorteio está já marcado para o próximo dia 17 de Julho, às 10h00 com a presença das equipas do SG Flensburg-Handewitt, RK Nexe, MOL Tatabánya KC, IK Sävehof, RK Izvidac, HC Eurofarm Pelister, Sport Lisboa e Benfica, IRUDEK Bidasoa Irun, Valur, Kadetten Schaffhausen, Elverum Håndball, Limoges Handball, HCB Karviná, Fraikin BM Granollers, Tatran Prešov, VfL Gummersbach, RK Sesvete Triglav Osiguranje, FH Hafnarfjordur, ACS HC Buzau, Saint Raphaël Var Handball, RD LL Grosist Slovan, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, Bathco BM Torrelavega, Dicorpebal Logroño La Rioja, CSM Bucuresti, Marítimo de Madeira SAD, Aguas Santas Milaneza, Mors-Thy Håndbold, Bergischer HC, TTH Holstebro, PGE Wybrzeze Gdansk, Hammarby Handboll.