Bina Pereira mostra números da redução significativa do risco de pobreza na Madeira

A deputada do PSD Bina Pereira fez a primeira intervenção no período antes da ordem do dia da sessão plenária de hoje, para destacar os números que mostram que a Madeira foi a quarta região europeia que mais reduziu a taxa de risco de pobreza.

No início da intervenção fez referência ao discurso do líder do JPP, na sessão plenária de ontem, em que apresentou "o habitual desfile de manchetes seleccionadas para sustentar uma narrativa" de que tudo está mal na Região.

"Esta oposição tornou-se especialista em peneirar a realidade, deixando de lado os dados de que a Região cresce", afirmou.

"A Madeira é a quarta região europeia que mais reduziu a pobreza", afirmou a deputada mostrando as notícias que também mostram que a Madeira foi a região ultraperiférica que mais se aproximou dos dados do seu país.

"A oposição não trouxe estes números porque não interessam", diz Bina Pereira porque "para a oposição interessa que os madeirenses continuem na pobreza para fazerem essa política de engano".

Segundo os dados europeus, entre 2017 e 2024, a Madeira reduziu a taxa de risco de pobreza de 27,5% para 16,7%. Quase 11 pontos percentuais que "não vieram dar razão à oposição".