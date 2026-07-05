Associações em risco com impasse entre Madeira e Lisboa

A manchete deste domingo aponta que o Impasse entre Lisboa e Madeira deixa associações em risco. Explica-se então que "as IPSS poderão não conseguir recuperar o IVA pago nos projectos financiados pelo PRR. República quer descontar esse valor nas transferências para a Madeira. Região recusa suportar sozinha a perda de quase 5 milhões" e acrescentamos que "Carlos Pereira confrontou ministro da Coesão há duas semanas, que disse desconhecer situação. Leia o tema entre as páginas 8 e 10.

Reportagem na Venezuela conta uma história de vida, literalmente. Amputada após sismo não desiste de viver já podia dizer tudo para o deixar com vontade de conhecer essa pessoa. "Pedi a Deus apenas mais um pouco de vida", citamos o "arrepiante relato da madeirense Ermínia Fernandes que esteve 19 horas soterrada após o colapso do edifício onde vivia", citamos também declarações do enviado especial do presidente do Governo regional. "Quando a Venezuela treme, a Madeira treme", refere Rui Abreu, que "faz um balanço difícil". Ontem, novo balanço trágico: "Sobe para 93 número de portugueses e lusodescendentes mortos". Leia tudo nas páginas 14 à 17.

Notícias mais felizes, contamos em reportagem que o Summer Opening fecha com lotação esgotada e a pensar já em 2027. Para ler e ver nas páginas 40 e 41.

Olhando ao passado, damos a conhecer o Trabalho persistente de negociação que revela "Bazenga Marques, membro dos sete primeiros Governos Regionais", mais "um dos 'Rostos da Autonomia'". Para ler na página 2.

Por fim, olhando ao futuro "A nossa origem nunca deve ser o limite das nossas ambições" é a história de quem aos 29 anos, de seu nome Gonçalo Santos, que "integra a lista '30 Under 30' da Forbes Portugal e é mais um membro da 'Geração do Futuro'", para ler nas páginas 4 e 5.