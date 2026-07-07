Messi amplia a lenda' para 21 golos e nove jogos seguidos a marcar

O argentino Lionel Messi reforçou hoje a liderança dos melhores marcadores da história dos Mundiais de futebol, ao marcar ao Egito (3-2) o seu 21.º, e oitavo em 2026, no nono jogo consecutivo a faturar.

Em Atlanta, no seu 31.º encontro em Mundiais, a contar para os oitavos de final, Messi apontou o golo do empate a dois, aos 83 minutos, num embate em que tinha desperdiçado, aos 21, um penálti para igualar a um.

Depois do 'hat-trick' à Argélia (3-0), do 'bis' à Áustria (2-0) e de ter marcado um golo, em 30 minutos, face à Jordânia (3-1), na fase de grupos, Messi também tinha faturado face a Cabo Verde (3-2, após prolongamento), nos 16 avos de final.

Desta forma, Messi passou a contabilizar oito golos na edição de 2026 -- os mesmo de Portugal, por exemplo -, voltando a isolar-se na liderança dos marcadores, com mais um tento do que o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland.

Na história da competição, o argentino, de 39 anos, aumentou de um para dois a vantagem sobre o francês Kylian Mbappé, que tinha marcado o golo da vitória da França sobre o Paraguai (1-0), nos 'oitavos', na transformação de uma grande penalidade.

A série de jogos a marcar do '10' argentino já vem dos últimos quatro de 2022 (oitavos de final, quartos de final, meias-finais e final), pelo que são agora nove seguidos a marcar -- nem sete alguém conseguira.

Antes de marcar o 2-2, Messi também fez algo que ainda não tinha alcançado nesta edição, uma assistência para golo: foi dele o centro, aos 79 minutos, para Cristian Romero reduzir para 1-2 e relançar a Argentina na corrida aos 'quartos'.

O jogador de Rosário tornou-se, assim, o primeiro a conseguir assistências em seis edições diferentes, sendo que totaliza nove, que é, para não variar, outro recorde da história da prova.

No que respeita a contribuições para golo, e juntando os 21 golos às nove assistências, a contabilidade sobe para 30, outro registo ímpar, como os seus 31 jogos, os 2.725 minutos ou as 21 vitórias.

A 'odisseia' de Messi nos Mundiais prossegue no sábado, dia em que a Argentina vai disputar os quartos de final, face à Colômbia ou à Suíça.