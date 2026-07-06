Pelo menos nove mortos em ataque russo com mísseis e drones em Kiev

Pelo menos nove pessoas morreram esta madrugada e outras 43 ficaram feridas num ataque de grande envergadura da Rússia contra Kiev, segundo um balanço provisório publicado pelo Serviço de Emergências da Ucrânia.

As equipas de emergência continuam a procurar vítimas entre os escombros de alguns dos edifícios atingidos pelo bombardeamento.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou a ocorrência de danos materiais em três distritos da capital ucraniana, nomeadamente, vários blocos de apartamentos sofreram danos e incêndios devido ao ataque russo em larga escala, através de vagas repetidas, que incluiu a utilização de mísseis balísticos e de cruzeiro, assim como drones.

Another video of the massive secondary detonations at the S-300 surface-to-air missile plant in Kyiv. https://t.co/b50EaJdtqv pic.twitter.com/hvfcb5fn92 — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 6, 2026

Os serviços de resgate tiveram de retirar dos edifícios afetados vários residentes, entre os quais crianças.

Um edifício residencial no distrito de Podilskyi ruiu parcialmente, segundo o chefe da Administração Militar da Cidade de Kiev, Tymur Tkachenko, numa publicação na plataforma de mensagens Telegram.

No distrito de Darnytsia, vários edifícios de vários andares ficaram danificados e acredita-se que haja pessoas presas sob os escombros.

"Trata-se de edifícios residenciais. Locais onde as pessoas dormiam e viviam vidas normais", afirmou Tkachenko.

Over this past week, Russia used around 2,200 attack drones against Ukraine, more than 1,730 guided aerial bombs, and 106 missiles of various types, nearly half of them ballistic. Sumy, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv, and Dnipro, as well as our border and frontline communities,… pic.twitter.com/BE8LBoQT4N — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2026

O canal da Força Aérea ucraniana tinha informado na Telegram durante a madrugada que drones e mísseis russos se dirigiam para Kiev, onde se ouviram fortes explosões logo às primeiras horas de hoje.

No domingo, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinalou que a Rússia estava a preparar um novo ataque em larga escala contra a Ucrânia, depois de outro bombardeamento deste tipo ter matado 30 pessoas na capital ucraniana na passada quinta-feira.

Zelensky sublinhou que este ataque que a Rússia estava a preparar e acabou por levar a cabo esta madrugada acorre antes do início da cimeira anual da NATO, que se realiza na terça e quarta-feira, na Turquia.

O Presidente ucraniano renovou os apelos aos parceiros ocidentais para que reforcem as defesas aéreas da Ucrânia, nomeadamente através do fornecimento de mais mísseis Patriot, afirmando que a falta de reabastecimento apenas encoraja a Rússia a prolongar a guerra de quatro anos, numa publicação no Telegram, na noite de domingo.