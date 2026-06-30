Ronaldo com nona ocasião para marcar em jogos a eliminar

Cristiano Ronaldo vai ter, com toda a certeza, uma nona oportunidade para marcar um golo em jogos a eliminar em mundiais de futebol, quando for titular face à Croácia, quinta-feira, nos 16 avos de final do Mundial2026.

No BMO Fiels, em Toronto, no Canadá, a partir das 19:00 locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), o avançado do Al Nassr, de 41 anos, vai tentar fazer o que nunca conseguiu, em oito encontros, e 559 minutos, desde que há 20 anos se estreou na prova.

Ronaldo ficou em 'branco' em quatro jogos em 2006, nos únicos que jogou em 2010 e 2018 e nos dois de 2022, em que foi relegado para o banco por Fernando Santos, depois de, a fechar face de grupos, ter soltado impropérios para com o selecionador, quando este o resolveu substituir face à Coreia do Sul.

Ainda uma promessa, mas já um jogador diferenciado, a ser trabalhado por Alex Ferguson no Manchester United, o agora capitão luso estreou-se em Mundiais com 21 anos, numa altura em que jogava como extremo na equipa de Luiz Felipe Scolari.

Portugal cumpriu em 2006 quatro jogos a eliminar, nos quais só marcou dois golos, um por Maniche, que valeu o triunfo sobre os Países Baixos por 1-0, nos 'oitavos', na 'batalha de Nuremberga', e outro por Nuno Gomes, no desaire por 3-1 face à anfitriã Alemanha no jogo de consolação.

Ronaldo ficou em 'branco' nesses dois jogos, só jogando 33 minutos com os neerlandeses, até sair lesionado, num jogo duríssimo, e os 90 face aos germânicos.

O então '17' luso, já que o '7' pertencia a Luís Figo, também não marcou nos 120 minutos que jogou face à Inglaterra, se bem que tenha concretizado o último penálti no desempate (3-1), nos 'quartos', ou nos 90 face à França (0-1), nas meias-finais.

Em 2010, Carlos Queiroz deu 90 minutos a Cristiano Ronaldo no jogo com a Espanha, dos oitavos de final, mas os espanhóis venceram por 1-0, com um golo de David Villa, rumo ao título.

Quatro anos volvidos, Portugal ficou-se pela fase de grupos e, em 2018, voltou a tombar nos oitavos de final, ao perder por 2-1 com o Uruguai, culpa de um 'bis' de Edison Cavani, num embate em que foi Pepe a marcar o único golo luso.

Em 2022, viveu a experiência única de começar no banco e foi daí que assistiu, nos oitavos de final, face à Suíça (6-1) ao 'festival' de Gonçalo Ramos, que o substituiu e respondeu com três golos, cenário que agora parece de todo improvável.

Quanto entrou nesse encontro, aos 73 minutos, Portugal liderava por 5-1, pois também Pepe e Raphaël Guerreiro já tinham marcado, mas, na parte final, não foi Cristiano Ronaldo a marcar o sexto, mas Rafael Leão, entrado aos 87.

Depois do que a formação das 'quinas' produziu nos 'oitavos', Cristiano Ronaldo voltou, naturalmente, a ser suplente nos 'quartos', face a Marrocos, entrando desta vez aos 51 minutos, já com a equipa lusa a perder por 1-0. O resultado não mexeu.

Assim, são oito as aparições de Cristiano Ronaldo em jogos a eliminar em Mundiais e nenhum golo, sendo que, nesses embates, Portugal registou dois triunfos, um empate, transformado em vitória nos penáltis, e cinco derrotas.

- Os jogos a eliminar de Cristiano Ronaldo em Mundiais:Edição Data Fase Adversário Utilização Golos portugueses2022 10/12 QF Marrocos, 0-1 39 (S) - 06/12 OF Suíça, 6-1 17 (S) Gonçalo Ramos (3), Pepe, Guerreiro, Leão2018 30/06 OF Uruguai, 1-2 90 (T) Pepe2010 29/06 OF Espanha, 0-1 90 (T) -2006 08/07 3/4 Alemanha, 1-3 90 (T) Nuno Gomes 05/07 MF França, 0-1 90 (T) - 01/07 QF Inglaterra, 0-0ap, 3-1gp 120 (T) - 25/06 OF Países Baixos, 1-0 33 (T) ManicheBalanço: J MIN. V E D GOLOS 8 559 2 1 5 0