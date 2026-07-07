Vítor Baía multado por incidente com Frederico Varandas em 2022

Vítor Baía, antigo dirigente do FC Porto, foi multado em 1.200 euros por injúrias ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, numa decisão do Tribunal Criminal da Comarca do Porto, disse hoje à Lusa fonte conhecedora do processo.

O antigo guarda-redes dos 'azuis e brancos' foi multado pela prática de um crime de injúrias, depois de ter confessado os factos sem demonstrar qualquer arrependimento.

Rui Cerqueira, na altura assessor dos 'dragões', foi multado no mesmo valor, por um crime de ofensas à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, depois de ter ficado provado que deu uma palmada na mão de Frederico Varandas, ficando ainda impedido de entrar em recintos desportivos à hora dos jogos pelo período de um ano.

Vítor Baía e Rui Cerqueira ficam ainda condenados a pagar uma indemnização ao presidente do Sporting, de 3.500 e 2.500 euros, respetivamente.

O caso remonta a fevereiro de 2022, após um encontro entre o FC Porto e o Sporting, no Estádio do Dragão, com os 'leões' a terem anunciado na altura que iam apresentar uma queixa-crime contra Sérgio Conceição, então treinador, Vítor Baía e Rui Cerqueira, por "agressões verbais e tentativas de agressão física" ao presidente do clube lisboeta.

"O Sporting Clube de Portugal informa que o presidente Frederico Varandas foi ontem [sexta-feira] alvo de agressões verbais e tentativas de agressão física por parte de Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, Sérgio Conceição, treinador da equipa, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube" portuense, indicaram os 'leões'.

O clube lisboeta precisou que "os três elementos, rodeados de vários seguranças, efetuaram uma espera a Frederico Varandas", quando este se deslocava para o autocarro da equipa, e que "Rui Cerqueira abalroou de forma violenta o presidente do Sporting, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, e colocando-se de imediato em fuga".

Em junho de 2022, Sérgio Conceição foi ilibado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com Vítor Baía e Rui Cerqueira a serem condenados a suspensões de 25 e 115 dias, respetivamente.