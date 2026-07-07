Baía do Funchal recebeu a 2.ª Etapa do Circuito Regional de SUP de 2026

Realizou-se, na manhã do passado sábado, na frente-mar do Funchal, a 2.ª etapa do Circuito Regional de SUP - 2026 em Longa Distância.

A prova foi co-organizada pelo Clube Naval do Funchal (CNF), em parceria com a Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira, e contou com a participação de 28 atletas do Clube Naval do Seixal (CNS), do Clube Naval do Funchal, do Ludens Clube de Machico e do Centro Treino Mar.

Os destaques da prova foram para a "armada" do Ludens de Machico liderada por João Lourenço Viveiros, vencedor do OPEN masculino, e para Carlota Rodrigues, no Sub 18 feminino, do Clube Naval do Funchal, que mais uma vez, mostraram ser atletas de elevado valor técnico-físico, nesta modalidade. Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira

Pedro Vieira, no escalão Sub 18, "esteve em excelente plano, assim como Charlotte Andrade no Sub 15 feminino, que têm mostrado grande evolução e serem atletas muito promissores", refere a Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira.

No escalão All Around, Luis Martins e Mateus Vitor do Ludens, bem como Márcio Santos, do Clube Naval do Seixal, "deram excelentes indicações e apetência para a prática da modalidade", adianta a Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira.

As condições do mar apresentaram-se óptimas para a prática da modalidade, sem ondulação e com vento muito fraco, tendo a prova constituído um excelente cartaz, completamente integrado na magnífica baía do Funchal. Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira

Resultados:

· Sub-12 Feminino:

1.º Lorena Almeida/CNF

· Sub-15 Masculino:

1.º Luis Esteves/ Ludens

2.º Leonardo Sousa/Ludens

3.º Ivan Yuzik/CNF

· Sub -15 Feminino

1.º Charlotte Andrade/CNF

2.º Joana Nascimento/CNF

3.º Camila Quintanilha/CNF

· Sub -18 Masculino

1.º Pedro Vieira/Ludens

· Sub -18 Feminino

1.º Carlota Rodrigues/CNF

· OPEN Masculino

1.º João Lourenço Viveiros/Ludens

2.º Paulo Vieira Freitas/Ludens

3.º André Caires/Ludens

· OPEN Feminino

1.º Raquel Gouveia/CNF

· All Around

1.º Luis Martins/Ludens

2.º Márcio Santos/CN Seixal

3.º Mateus Vitor/Ludens