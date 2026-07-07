Argentina elimina Egito depois de estar a perder por 2-0
A Argentina qualificou-se hoje para os quartos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Egito por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0, no sétimo e penúltimo encontro dos 'oitavos', em Atlanta.
Yasser Ibrahim, aos 15 minutos, e Mostafa Zico, aos 67, colocaram os africanos a vencer por dois golos, mas os campeões em título responderam por Cristian Romero, aos 79, Lionel Messi, aos 83, e Enzo Fernández, aos 90+2.
Nos quartos de final, em encontro marcado para sábado, em Kansas City, pelas 20:00 locais (02:00 de domingo em Lisboa), a Argentina defronta o vencedor do embate entre a Colômbia e a Suíça.