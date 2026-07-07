JPP recebe ex-preso político venezuelano e reforça apoio à democracia na Venezuela

Os deputados do Juntos Pelo Povo (JPP), Paulo Alves, Patrícia Spínola e Mariusky Spínola, que assume também a coordenação do Núcleo das Comunidades do partido, reuniram-se ontem com o médico e ex-preso político na Venezuela, o luso descendente Manuel Ferreira, e com a presidente da VENECOM, Ana Cristina Monteiro.

A reunião, solicitada por Manuel Ferreira, teve como principal objectivo agradecer o apoio e o empenho demonstrados pelas instituições da Região Autónoma da Madeira e de Portugal, na defesa dos direitos humanos, da liberdade e da democracia na Venezuela, bem como o esforço desenvolvido pelo JPP para sensibilizar a comunidade regional, nacional e internacional para a situação dos presos políticos e para a necessidade de eleições verdadeiramente livres.

Durante o encontro foi ainda analisada a actual realidade venezuelana, sendo reforçada a necessidade de manter um acompanhamento permanente da situação, de forma a contribuir para que outros presos políticos possam também recuperar a liberdade e para que o país avance num processo de transição democrática.

O partido dá conta que foi igualmente abordada a grave crise humanitária agravada pelos recentes terramotos que atingiram a Venezuela, "deixando milhares de pessoas em situação de grande vulnerabilidade e aumentando a necessidade urgente de apoio humanitário, médico e de solidariedade internacional, tragédia que atingiu de uma forma muito particular a enorme comunidade madeirense radicada no país".

Nesse sentido, através de comunicado, o JPP reafirma o seu compromisso em continuar a apoiar a comunidade luso-venezuelana e o povo venezuelano, defendendo os valores da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, bem como todas as iniciativas de ajuda humanitária que possam aliviar o sofrimento das populações afetadas.

"Mais do que uma causa política, esta é uma causa humanitária que une todos aqueles que acreditam na liberdade, na democracia e na dignidade da pessoa humana, na solidariedade e valores do humanismo", refere o Núcleo das Comunidades do JPP.