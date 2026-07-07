Última dança de Ronaldo marca o fim da caminhada portuguesa no Mundial

A eliminação de Portugal frente à Espanha, nos oitavos de final do Mundial 2026, domina as primeiras páginas da imprensa nacional. A derrota por 1-0, sofrida nos descontos, é retratada como o fim do sonho português e da última participação de Cristiano Ronaldo num Campeonato do Mundo, com a imagem do capitão em lágrimas a marcar as capas. A saída de Roberto Martínez da selecção e a sucessão no comando técnico também merecem amplo destaque, enquanto, fora do futebol, continuam em foco a polémica dos exames nacionais digitais, as contas públicas e temas de política internacional.

Correio da Manhã:

- "Portugal 0 Espanha 1. Sonho português morreu na praia"

- "Golo no 'mata-mata' derruba Portugal nos descontos. Ronaldo despede-se em lágrimas"

- "Fernando Alexandre debaixo de fogo. Ministro esconde empresa do caos nos exames"

- "Famílias desesperadas. Alunos e professores com férias em suspenso. Identificados erros na digitalização"

- "Praia da Rocha. Dezenas de telemóveis furtados em Portimão"

- "Calor fatal. Mais de 40 graus matam irmãs em estufa"

- "Pedro Dias. Pais de vítimas temem homicida à solta"

- "Projeto-piloto. Multibanco 'vai' a casa dos clientes"

- "Tiago Grila. Estrela da internet julgada por atropelar e fugir"

- "Funeral de Khamenei. Milhões gritam 'vingança'"

Público:

- "Mundial 2026. The end. Portugal volta tropeçar na Espanha"

- "PSD quase duplica lucro em 2025, PS e Bloco são os únicos a registar prejuízo"

- "Exames Nacionais. Ministro revela que alunos vão aceder a provas digitalizadas"

- "Cimeira. Rutte louva Trump pela modernização da NATO"

- "250 anos dos EUA. De Reagan ao reggaeton a influência americana na cultura pop"

- "Banca. Crédito Agrícola resolve resgates de caixas com fusões"

Jornal de Notícias:

- "Adiós. Ronaldo em lágrimas na 'última dança'"

- "Martínez também se despediu da seleção"

- "Cartão vermelho. FIFA retira castigo a jogador dos EUA a pedido de Trump"

- "Número de multas de estacionamento dispara este ano para quase 300 por dia no Porto"

- "Plataforma para corrigir os exames parada por 'fragilidade' na segurança"

- "Cimeira da NATO. Europa procura libertar-se da dependência americana"

- "Ermesinde. Empresa de fachada em 'lavagem' de um milhão de euros"

- "Finanças. Dinheiro do Multibanco+Perto sai dos cofres das juntas de freguesia"

- "Gaia. Menezes quer teleférico a ligar litoral ao metro na Arrábida"

Diário de Notícias:

- "Fotografia. 'Querida Marylin'. As memórias de Sam Shaw"

- "Mundial 2026. Caso Bologun coloca FIFA sob intensa pressão, Infantino nega cedência a Trump"

- "Adeus ao Mundial"

- "Portugal é o país do Euro que vai sofrer mais pressão nas contas públicas com envelhecimento da população"

- "ULS Santo António. Médicos Internos escalados para trabalhar ao sábado"

- "Jornadas Parlamentares. AD alerta para 'crise política' face a 'imaturidade' das oposições"

- "Incêndios: Vouzela atira Portugal para recorde da Europa de área ardida em 2026"

- "Onda de calor: Fim do IVA a 6% abranda corrida aos ares condicionados"

- "Brasil. Michelle torna-se 'mulher bomba' na campanha de Flávio Bolsonaro"

Negócios:

- "Revisão da população pode ter efeitos na idade da reforma"

- "Segundo troço de alta velocidade com concorrência garantida"

- "Radar África. Subida do petróleo dá uma ajuda a João Lourenço"

- "Contas públicas arriscam aperto superior a 5% do PIB em 10 anos"

- "Fim do PSI 'barato' face à Europa limita valorização da praça lisboeta"

- "SpaceX acelera entrada em índices de referência. Hoje é o Nasdaq 100"

- "Três semanas após acordo, normalizar Ormuz é cenário ainda distante"

- "Radar África. Subida do petróleo dá uma ajuda a João Lourenço"

O Jornal Económico:

- "Reforma do Estado na Advisory Summit"

- "Portugal perde com Espanha e regressa a casa. Na última dança de Cristiano"

- "Taxa de criminalidade é a quinta mais baixa desde 1998"

- "Economia alemã recupera o fôlego"

- "Carlos Mota Santos. Mota-Engil concorre com DST na alta velocidade"

- "EasyJet 'voa' 10% em bolsa por aceitar ser comprada"

- "Mercado de lixo vai crescer até 4% este ano"

- "Braço de ferro entre presidente e PM vai ao parlamento"

- "Portugal e Marrocos estudam autoestrada de energia"

- "Biometano pode abastecer até 60% do consumo de gás"

O Jogo:

- "Derrota nos oitavos empurra o sonho do título para 2030, quando o Mundial passar pela Península Ibérica e Marrocos"

- "Roberto Martínez.'Fim de ciclo, foi o meu último jogo na Seleção'"

- "Pedro Proença.'Não é consentâneo com a qualidade dos jogadores'"

- "Cristiano Ronaldo. 'Jorge Jesus? Não sou eu quem toma essas decisões'"

- "FC Porto. Primeiros dias de Granaas no Olival trazem impressões positivas"

- "Sporting. Contrato com Al Ahli tenderá 44 milhões de euros a Francisco Trincão"

- "Benfica. Kamisnki já está em Lisboa e deve ser oficializado hoje"

A Bola:

- "Portugal cai sem surpresa frente à Espanha"

- "Roberto Martínez confirma saída anunciada"

- "Jorge Jesus é o escolhido de Pedro Proença para a sucessão"

- "Cristiano Ronaldo 'Obrigado ao 'mister'. É um grande treinador e um grande ser humano"

- "Benfica. Kaminski chegou 'feliz' e 'pronto'"

- "Sporting. Hjulmand e Trincão 'pagam' reforços"

- "F.C. Porto. Luis Gomes posiciona-se como 5.º central"

- "Mundial 2026. Trump intromete-se e UEFA revolta-se"

- "Itália. Ruben Amorim já está em Milão"

Record:

- "Portugal 0-1 Espanha. Acabou. Seleção sofre golo nos descontos e é eliminada"

- "Martínez confirma saída, Jorge Jesus é o preferido"

- "Diogo Costa. 'Esta geração podia ter sido campeã'"

- "Ronaldo despede-se em lágrimas. 'Foi o meu último Mundial. Mas não vou decidir de cabeça quente se continuo'"

- "México 2-3 Inglaterra. Ingleses medem forças com a Noruega"

- "Benfica. 'Estou pronto', Kaminski chegou"

- "Sporting. Borges quer Andersen mais agressivo"

- "FC Porto. Bednarek à capitão. Influência aumenta"