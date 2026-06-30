Mais de 58 mil edifícios ficaram danificados ou destruídos após duplo sismo que atingiu Venezuela

Mais de 58 mil edifícios ficaram danificados ou destruídos após o duplo sismo que atingiu a Venezuela na quarta-feira, segundo estimativas de satélite divulgadas pela NASA.

A agência espacial norte-americana estimou que aproximadamente 58.870 edifícios tenham sido, provavelmente, danificados ou destruídos em toda a área afetada.

Os dados baseiam-se em informações de satélites de alta resolução da Agência Espacial Europeia, recolhidas em 25 de junho, um dia após os sismos, de acordo com os investigadores Corey Scher e Jamon Van Den Hoek, da Universidade Estadual do Oregon.

"Esta é uma avaliação preliminar" e que "reflete uma mudança repentina na área da superfície", afirmaram os investigadores, acrescentando que este número deve ser considerado apenas como um indicador e não foi verificado no terreno.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, referiu na segunda-feira que 855 edifícios ficaram danificados, incluindo 189 que sofreram "um colapso total".

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 1.719 mortos e 5.034 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 56 portugueses e lusodescendentes, e outros 91 estão desaparecidos ou incontactáveis, segundo o balanço de segunda-feira do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

De acordo com a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia (UE), enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.