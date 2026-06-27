Venezuela regista novo sismo de magnitude 4,8

Um sismo de magnitude 4,8 na escala de Richter ocorreu hoje na Venezuela, perto de Caracas, sem de registarem mais danos além dos causados pelos dois terramotos de quarta-feira.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo ocorreu cerca das 15:20 locais (20:20, hora de Lisboa), com o epicentro localizado no mar, a 30 quilómetros a noroeste do estado de Aragua, perto de Caracas, onde foi igualmente sentido.

Na Venezuela decorrem operações de busca e salvamento de possíveis sobreviventes dos dois sismos ocorridos na passada quarta-feira no país e que causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 41 portugueses e lusodescendentes, e outros 87 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.