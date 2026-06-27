Sismo de 6,1 na escala de Richter sentido no Afeganistão e no Paquistão

Um sismo de magnitude 6,1 escala de Richter atingiu hoje o leste do Afeganistão, segundo o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS), tendo jornalistas da AFP em Cabul sentido as tremores.

O sismo abalou as províncias do leste do país, nomeadamente as de Khost e Nangarhar, e foi também sentido em Islamabad, a capital do Paquistão, precisaram os jornalistas da AFP.

O epicentro foi localizado no nordeste do Afeganistão, a uma profundidade superior a 208 quilómetros, segundo o USGS.