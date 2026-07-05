Machico revela chefs da Semana Gastronómica

A Câmara Municipal de Machico divulgou os nomes dos dez chefs que irão participar na Experiência Gastronómica integrada na 39.ª Semana Gastronómica de Machico, evento que decorre entre os dias 31 de Julho e 9 de Agosto, no Forte de Nossa Senhora do Amparo.

Sob o conceito “10 Dias, 10 Chefs”, a iniciativa contará com a participação de profissionais ligados a restaurantes e projectos gastronómicos da Madeira e do Porto Santo. Durante dez noites consecutivas, cada chef apresentará um menu exclusivo, numa aposta na diversidade e valorização da gastronomia regional.

O elenco desta edição é composto por Eusébio Nunes, do restaurante O Recante; João Luz, do restaurante Avista, do grupo PortoBay; Carlos Vieira, do restaurante Lily's; Carlos Sousa, do restaurante O Panorama, no Porto Santo; Duarte Oliveira, chef privado; Gonçalo Trindade, do restaurante O Clássico; Manuel Carvalho, do Abrigo do Pastor; João Lima, do Baía Madeira Hotel; Akkal Bahadur, do Ikura Sake – Steakhouse & Sushi; e Artur Mendonça, do Talhadas Restaurante & Pub.

A Experiência Gastronómica terá uma lotação limitada a 30 participantes por sessão, mediante reserva e pagamento. As inscrições estarão disponíveis a partir de 6 de Julho, na recepção da Câmara Municipal de Machico.

Segundo a autarquia, a iniciativa pretende proporcionar "uma experiência gastronómica diferenciadora, promovendo o encontro entre chefs de referência e participantes num espaço emblemático do concelho".

A participação é permitida a crianças com idade igual ou superior a seis anos.

A Experiência Gastronómica integra o programa da 39.ª Semana Gastronómica de Machico, certame que anualmente promove a restauração e os produtos locais junto de residentes e visitantes.