PSD aprova intervenção na ribeira de Machico

Os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal de Machico fizeram aprovar, na sexta-feira, por unanimidade, uma proposta de recomendação que propõe uma intervenção “integrada e responsável” na ribeira de Machico - assente em medidas concretas de prevenção, manutenção, reforço estrutural e valorização ambiental - intervenção essa a realizar fora da época balnear.

Em causa, explicam através de uma nota, esteve a intenção do executivo socialista em desenvolver um projecto-piloto para o corredor ribeirinho da ribeira de Machico, divulgado com um custo estimado de cerca de 100 mil euros para estudos e mais de um milhão de euros para execução futura.

“Embora reconheçamos a importância da valorização ambiental e ecológica da Ribeira de Machico, entendemos que as prioridades do concelho devem estar centradas, em primeiro lugar, na segurança das populações, na mitigação do risco hidráulico e na proteção do património histórico existente na zona da foz da ribeira”, sublinha a vereação, criticando o facto de, mais uma vez, ter sido anunciado um investimento sem que seja conhecido qualquer projecto concreto, quantificado, detalhado ou devidamente fundamentado do ponto de vista técnico e financeiro.

Entre as propostas defendidas pelo PSD e aprovadas nesta reunião, está a limpeza regular e manutenção preventiva da ribeira; a remoção de infestantes, resíduos e materiais que condicionam o escoamento dos caudais; a avaliação e reforço das muralhas existentes nos troços mais vulneráveis; a realização de estudos hidráulicos e hidrológicos atualizados; a criação de zonas de retenção de materiais e amortecimento hidráulico a montante; o reaproveitamento sustentável de sedimentos e materiais existentes no leito e a avaliação da criação de espelhos de água compatíveis com a segurança hidráulica da linha de água.

“A Ribeira de Machico não pode ser encarada apenas como um espaço de contemplação paisagística. Trata-se de uma infraestrutura hidráulica crítica para a segurança do concelho, cuja gestão exige planeamento rigoroso, investimento prioritário e intervenções sustentadas por estudos técnicos credíveis”, reforçam, por fim, os Vereadores do PSD, com luís Ferreira a concluir que “devemos transformar a Ribeira de Machico num corredor verde, azul e patrimonial, capaz de conciliar segurança hidráulica, sustentabilidade ambiental, preservação histórica e desenvolvimento turístico."

Também nesta reunião, os vereadores apresentaram uma recomendação que visava garantir condições mais justas e inclusivas de acesso às Piscinas do Porto da Cruz, defendendo a criação de benefícios específicos para os residentes da freguesia, bem como para crianças e pessoas com deficiência. Uma recomendação que acabou por ser rejeitada pelo executivo socialista, num “desrespeito total pela assembleia de freguesia que, previamente, tinha garantido a sua aprovação por unanimidade”.

A situação dramática que se vive, por este dias, na Venezuela, foi também abordada pela vereação social-democrata que, nesta ocasião, manifestou a sua mais profunda solidariedade para com o povo venezuelano, expressão essa que foi partilhada por unanimidade.

Vereadores que nesta oportunidade questionaram, ainda, o destino dos 190m3 colocados no espaço dos cavalos no Mercado Quinhentista, num investimento superior aos oito mil euros. “A verdade é que ninguém sabe onde foi parar a areia”, vincam.

Por fim, os vereadores do PSD criticaram a inabilidade da autarquia em gerir o dossiê relativo à valorização do corpo de Bombeiros de Machico, incapacidade essa lesiva para estes profissionais mas, também, para toda a população de Machico.